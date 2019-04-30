艾爾段和川普熱線 討論設S-400飛彈系統工作組

2019-04-30 00:22

〔中央社〕土耳其總統艾爾段和美國總統川普通電話，就安卡拉所提對土耳其採購俄羅斯製S-400防空飛彈系統設工作組一事進行討論。這項採購是導致美土緊張關係進入白熱化階段的主因。

據土耳其總統府聲明，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和川普也就敘利亞情勢最新進展交換意見，並且同意在反恐議題上密切合作。

華府對安卡拉採購S-400系統多所疑忌，兩國緊張關係最近數月進入白熱化階段。土耳其即將開始接收S-400地對空飛彈系統，美國威脅，此舉將危及安卡拉在F-35第5代戰機開發計畫中能夠扮演的角色，且恐遭美國國會制裁。美國已暫停對土耳其交付F-35戰機訓練設備和其他零件。

安卡拉原本有意向華府採購愛國者防空飛彈系統，努力許久仍無法如願，因而在2017年決定轉向俄羅斯採購S-400系統。土耳其媒體報導，第一套S-400系統很可能於6月交付。

美方官員曾力阻土耳其採購S-400系統，並力勸採購愛國者系統，強調S-400與北大西洋公約組織（NATO）的系統不相容，且會讓俄羅斯取得F-35戰機參數。

土耳其指出，美方拒絕出售愛國者系統在先，迫使土耳其尋求向其他國家採購，而且俄羅斯對土耳其提供包括技術移轉在內的更好條件。

艾爾段和川普在電話中也就雙邊關係和區域議題進行討論。據上述聲明指出，兩人重申推動雙邊貿易額增至750億美元的目標。（編輯：林治平）

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