香港「反送中」！ 廉政公署前總調查主任：能走就走

2019-04-29 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府準備修訂「逃犯條例」，民眾擔心修法後會輕易使政治犯被引渡到中國，導致「一國兩制」變「一國一制」，廉政公署前總調查主任查錫我今天出席遊行記者會時提到，已經有很多朋友準備離開香港，能走就走。

綜合媒體報導，香港政府提議修例，以利能夠從目前沒有引渡協議的地方個別引渡犯人，引起香港民眾昨（28）日上街遊行，反對政府修訂逃犯條例。

查錫我在民主派針對「反修例遊行」的記者會中提到，香港和中國的司法制度差距太大，使民眾對於修例感到恐懼，他也表示「如果犯錯，你會想在香港受審，還是願意在中國受審？問題就是這麼簡單。」

他質疑，如果中國向香港特別行政區現任行政長官林鄭月娥要求將某人引渡到中國，非法律專家的林鄭月娥根本無法分辨是否可引渡，也無法向北京要求引渡的那方說不。他呼籲港政府應撤回修訂，聆聽民意，更怒轟「林鄭月娥或法庭可以把關根本是一派胡言」。

查錫我更直言，法庭只看控方單方面的證據，並不是完整的事實，修例後如果法庭有公安文件等證據，就可以因為證據成立，將犯人直接引渡到中國，面對此惡法，香港人該不該擔心？

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