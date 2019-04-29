無意六方會談解決核武問題 美：願舉行第3次川金會

2019-04-29 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕針對美國、北韓於核武議題的僵局，美國白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）接受電視台訪問時透露，美方對六方會談的方式沒有興趣，偏好和北韓一對一溝通，說服對方放棄核武。

金正恩25日俄國總統普廷舉行「普金會」時，金正恩談及今年2月川金二會的僵局，認為是美方單方面態度不佳，讓朝鮮半島情勢重回緊張狀態。普廷表示，認為平壤需要的是「安全保證」，也許可以進行保障北韓主權且六國會談的方式，討論無核化問題。

然而《Fox News》28日報導，波頓在專訪時表示，普廷的建議並非川普的優先選項，且依照金正恩過去的模式，應該也偏好和美國一對一接觸。他說，川普願意進行第3次的川金會，川普認為和金正恩「關係良好」。

波頓還補充，過去的六國會談即有失敗案例。當時參予國家有中、美、俄、南韓、北韓、日本，但早於2009年中止。雖然美方不支持多國會晤的方式，不過波頓強調，並不代表美國不會徵詢別國的意見。

.@AmbJohnBolton tells Chris President Trump possibly wants a third summit with Kim pic.twitter.com/PxSoqbAnmH — FoxNewsSunday （@FoxNewsSunday） 2019年4月28日

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