把錢用在更需要的地方！ 法國多城市取消捐款巴黎聖母院

2019-04-29 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎聖母院日前大火，引起全球震驚。為了重建這個文化遺產，企業家和富豪們慷慨捐款，短短不到半個月，已經募集到超過10億歐元（約新台幣343億元）的重建經費。不少地方政府原本承諾捐款，但近日紛紛取消，決定將經費用在對當地居民更有幫助的建設上。

綜合外媒報導，巴黎聖母院15日發生大火，擁有850年歷史的古蹟被毀於一旦，讓法國人民大感心痛。從企業家、富豪、政府官員到普通市民，全都慷慨解囊，希望能盡力幫助重建聖母院的工程，短短不到半個月，已經募得超過10億歐元（約新台幣343億元）的重建經費。

法國莫爾貝克市（Morbecque）原本打算捐款2600歐元（約新台幣8萬9000元），但當地議會投票反對，部分議員表示，更願意將資金用在當地建築物的翻新上。市長達爾克斯（Jérôme Darques）表示，他們決定收回捐款重建聖母院的承諾。

受訪市民說，當時的火災畫面震撼了很多人，讓所有人都想捐款，但現在捐款已經高達10億歐元，這筆預算可以花在當地更有需要的地方。該市決定將這2600歐元，投入到附近教堂的翻修。對此，另一位居民說：「我認為捐款給巴黎聖母院是件好事，但用來翻新我們周邊的教堂也很好。」

此外，法國法蘭德斯地區（La Flandre française）也決定撤回原本10萬歐元（約新台幣343萬元）的捐款，該政府認為本地也有許多年久失修的古建築，這筆經費還可以運用到教育、交通各方面。

根據《BBC》報導，代表法國建築經濟學家的「Untec」協會表示，經專家初步估計，聖母院的維修和復原最多耗資6億歐元（約新台幣210億元）。現在各界捐款已經大大超過所需費用，甚至變調成富豪之間的「捐款競賽」，令原本各界的善意變調。

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