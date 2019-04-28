中國定罪香港交人？ 力挺「反送中」 前政協委員也上街頭

2019-04-28 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港「民間人權陣線」今（28）日發起「反送中」遊行，號召港人上街反對政府修訂《逃犯條例》，參與遊行的中國前全國政協委員劉夢熊直指，修法將讓香港「一國兩制」變成「一國一制」，形容為「內地（中國）定罪，香港交人」。

綜合港媒報導，由香港民陣發起的「反逃犯條例」遊行，今日下午3時40分時從銅鑼灣東角道出發遊行至香港立法會示威，香港多位公眾人士親自出席力挺，示威民眾要求港府撤回極具爭議的引渡相關條例修正案，其容許港府以「單次個案」方式，將在港嫌犯引渡至台灣、澳門及中國等地受審，引發北京藉此進行司法迫害的疑慮。

曾擔任中國全國政協委員的香港商人劉夢熊批評，修訂《逃犯條例》只會讓香港變成「一國一制」，他稱，中國缺乏司法獨立、公平審訊和人權保障，更曾公然宣布法律是共產黨的政治工具，「容易做成欲加之罪，何患無辭」。他強調，修例並非堵塞漏洞，而是令香港失去保障。

向來以敢言著稱的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機也參與遊行，他直指修訂《逃犯條例》是「送中條例」，會讓香港人失去安全，形容《逃犯條例》比《基本法》23條立法更差。

「佔中三子」之一朱耀明則表示，希望政府能夠聆聽民意。他說，《逃犯條例》對社會各界都有影響，因失去表達等自由，對整個社會都有影響。佔中九子之一、香港中文大學學生會前會長張秀賢表示，今天遊行人數十分重要，因商界議員仍未決定投票取向，遊行可讓商界聆聽民意，他直言若通過修例，「香港將會死得更快」。

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