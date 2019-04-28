驚嚇！起重機高空墜落西雅圖市中心 壓6車釀4死4傷

2019-04-28 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國西雅圖市區27日發生一起重大意外，一架位於興建中大樓樓頂的重型起重機突然從高處墜落地面，當場壓毀6輛汽車，造成至少4死4傷的慘劇。據當地警方指出，目前現場已暫時封鎖，估計最快要到28日晚間才能重新恢復交通。

西雅圖市中心於27日下午約3點半發生一起嚴重工安意外，位於興建中的辦公樓頂的一架建築起重機突然從高空墜落到路面，由於該處是交通要道，當場波及6輛車輛，造成至少4死4傷的慘劇，包含雙向車道均受影響，警方則指出，預計最快要到28日晚間才能重新恢復交通。

外媒報導指出，死者當中有2人是起重機操作員，另外2人是駕車經過的駕駛。傷者當中則包含一名25歲女子及其4個月大的嬰兒，所幸經送醫目前並無性命危險。西雅圖市長德凱恩（Jenny Durkan）事後也在推特發文為受難者祈禱，直言「我的心將與死者和傷者同在」，並呼籲民眾遠離現場。

雖然目前尚不清楚起重機突然墜落的原因，但消防人員表示，由於當時正颳大風，不排除是被強風吹倒。另有目擊者、在鄰近大樓擔任生物技術研究助理的尼爾森（Esther Nelson）指出，當時風力真的很強，她眼見起重機搖晃，並在斷成兩半後砸向位於路面的多輛汽車，直呼實在太可怕。

由於亞馬遜及其他科技公司持續西雅圖大舉徵才及設立地區總部，該市有許多地方近期都在興建辦公大樓，據統計，截至今年1月，西雅圖市區內至少有60輛工程起重機在運作，比其他任何美國城市都還多。

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