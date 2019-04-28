美軍將領：動用一切必要資源遏止伊朗危險行徑

2019-04-28 03:00

〔中央社〕天空新聞阿拉伯台（Sky News Arabia）報導，美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）將軍今天表示，美國將會動用必要資源，遏止伊朗「採取任何可能構成危險行徑」。

設在阿布達比（Abu Dhabi）的此電視頻道引述抵波斯灣地區正式訪問的麥肯錫表示，「我們將會持續與本地區的盟邦和友邦溝通，確保我們會團結一致共同因應來自伊朗的威脅。」

麥肯錫說：「我認為，我們將會握有必要資源來遏止伊朗採取可能構成危險行徑。我們必能有效回應。」

自從川普政府去年宣布退出國際強權與伊朗達成的核子協議，並開始升高對伊朗的制裁措施以來，德黑蘭與華府間的緊張對峙不斷升高。

美國於本月稍早前，把伊朗精銳革命衛隊正式列為外國恐怖組織。華盛頓當局於22日要求購買伊朗石油的8國，自5月初起停止向伊朗購油，否則將會面臨制裁，終結對伊朗石油8個最大買家的歷時6個月豁免制裁。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）和部分高層軍方指揮官先前揚言，如果華盛頓當局試圖封殺伊朗石油出口，德黑蘭當局將會遏阻波斯灣產油國出口石油。

報導也引述麥肯錫表示，縮減派駐敘利亞境內美軍人數，將會審慎執行。

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