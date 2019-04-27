田馥甄《離島》驚傳因台獨被下架？網友指出真相是…

2019-04-27 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕台灣歌手田馥甄2010年發行的專輯「To Hebe」當中的收錄曲「離島」，近日驚傳在中國各大音樂平台被下架，有網友懷疑可能與歌詞內容有關，也有網友指出應該是因為歌曲版權被買斷。

綜合媒體報導，有中國網友爆料，歌手田馥甄2010年收錄於「To Hebe」專輯的歌曲「離島」，疑似因為台獨嫌疑被中國眾多音樂平台下架。

離島中的歌詞提到「我覺得這樣的距離很好，就隔著一片海互不打擾」、「不擔心我這島居民太少、人口的密度就這樣剛好」等等，雖然田馥甄曾表示，這首歌是將她自己描述成1座離島，不需要太多關注與關懷，但不少中國網友猜測，這首歌由於詞曲創作、歌手都是台灣人，還是觸碰到了中國的敏感神經。

但也有網友指出，這首歌會被各大音樂平台下架，應該只是因為其中1個音樂平台「網易雲」買了這首歌的獨家版權，與台獨無關。

「離島」歌詞：

我覺得這樣的距離很好

就隔著一片海互不打擾

我是一座離島人海邊的離島

世界和我禮貌微笑

不擔心我這島居民太少

人口的密度就這樣剛好

我是座小小島裝不下大煩惱

觀光客們下回請早

怎麼會這樣 我也不知道

謝謝誰為我祈禱 可是我並不困擾

誰能夠決定誰 怎樣最好

我疏離得很舒服 不想治療

這種距離對大家都好

就隔著一片海互相遠眺

我是一座離島人海邊的離島

世界和我都不無聊

怎麼會這樣 我也不知道

謝謝誰為我祈禱 可是我並不困擾

不擔心我這島 居民太少

來過的朋友們 都住下了

我是座小小島 容易滿足的小島

懂的人懂得就好

我是座小小島 心滿意足的小島

我愛的人愛我就好

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