屍塊重複計算 斯里蘭卡連環爆大幅下修到253死

2019-04-26 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡21日復活節發生連環自殺炸彈攻擊，造成慘重傷亡，由於爆炸現場相當慘烈，許多罹難者遺體支離破碎，當局在計算時傷亡時，殘肢重複計算，相關單位表示，死亡人數從359人下修到253人。

綜合外媒報導，斯里蘭卡21日發生連環自殺炸彈攻擊，境內多座教堂和高級飯店都成為自殺炸彈客攻擊的目標，造成當地民眾及外國旅客慘重傷亡，國防部長費南度（Hemasiri Fernando）因此下台，一度公布爆炸造成359死、逾500傷，不過最新數據將死亡人數下修百餘人。

斯里蘭卡衛生部聲明指出，由於爆炸現場慘烈，罹難者遺體支離破碎，隸屬同一名罹難者的殘肢被重複計算，所以出現較大的誤差。

當局緊急追捕至少5名嫌犯，同時警告未來恐再次出現自殺攻擊，總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）表示：「我們已經抓捕許多嫌疑犯，但仍有活躍份子參與其中，他們可能會攜帶爆裂物，所以我們必須找到它們」，美國駐斯里蘭卡大使館甚至直指，本週末可能會有極端分子襲擊宗教場所。

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