日本名湯「草津溫泉」 台灣客衝第一

2019-04-25 21:06

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕日本群馬縣的草津溫泉有上千年歷史，為日本三大名湯之一，酸性硫磺泉具有超群的殺菌效果，自古就是有名的溫泉療養之地，雖然位處山區交通不便，但非常受到台灣旅客喜愛，當地從2004年開始統計以來，台灣旅客到訪人數連年高居第一，在地販賣溫泉饅頭的土產店店員遇到台灣旅客上門，還會用台語說「好呷」。

草津溫泉位於群馬縣草津白根山山麓約1000多公尺的高原上，從東京搭新幹線到長野縣的輕井澤轉巴士大約3小時，若從新宿搭直達巴士約4小時，雖然交通較為不便，但每年5萬多名到當地停留過夜的外國旅客中，台灣旅客就佔了1萬4000多名，這個數字還不包括未在當地過夜的旅客。

草津溫泉觀光協會期待有台灣旅客當「領頭羊」，能帶動更多外國旅客到訪，當地的老牌溫泉旅館也積極接納台灣餐旅科系實習生，並在實習結束後聘用為正式員工。畢業於育達商業技術大學的田冠于就是這樣來到草津的溫泉旅館工作，熱情認真的工作態度受到旅館老闆娘的讚賞。

草津最大的賣點就是當地的溫泉，不但泉質佳且每分鐘湧出量達3萬多公升，號稱日本第一，這裡的硫磺泉PH值在2.0左右，酸性較強的泉湯只要10天就能融解一根鐵釘，所以當地的浴槽都是以木材組合而成不用半根鐵釘。酸性硫磺泉有很好的殺菌效果，古來被譽為是「治百病的名醫」。草津溫泉旅館協會的部會長大久保紘一強調，草津的溫泉已連續16年穩居日本人最想造訪的溫泉排行第一名。

草津溫泉的源泉溫度大約在攝氏50度左右，無法直接浸泡，最熱時甚至可達97度，當地打出「泉質主義」口號，強調不加冷水降溫，以維持泉質和功效，當地也因此發展出獨有的「湯田」景觀，還有以人力攪拌降溫的「湯揉」傳統。

有千年歷史的草津溫泉，經歷過日本各時代的盛衰起落，最大的危機出現在90年代泡沫經濟之後，草津溫泉和其他的溫泉鄉一樣，陷入觀光客銳減的沒落危機，幸好在2010年選出町長黑岩信忠的改造下，重新找回人潮，現在每年約有300萬人國內外旅客造訪。

草津當地約有大小100間的溫泉旅館，很多都是有百年歷史的老鋪，歷任町長都是由旅館經營者把持，電工出身的黑岩經營事業有成，擔任町議員20多年，2010年當選町長後集中整頓「湯田」周邊景觀，包括撤除有礙觀瞻的停車場、斥資興建大型湯屋吸引過路客、更換湯田裡老朽的木製水道等，黑岩以新的思維將草津帶向重生之路。

「湯田」是由數條木製水道構成，作用是為了讓源泉降溫，由於是全國唯一，所以也成為象徵草津的代表性地景，湯田周圍的步道是在1975年由日本設計大師岡本太郎所設計，黑岩保留了大師設計的原貌，在2016年委託照明設計師面出薰為湯田設計光雕，並把四周的電線桿全部地下化，現在入夜後的湯田，在光影變化下既神秘又美麗，成為年輕人最愛的自拍景點。

黑岩集中改造湯田周邊景觀，起初引起部分商家和居民的反對，但因效果卓著，後來也帶動了70家多商店響應改造門面，這裡連便利超商的外觀都變得古色古香。

草津除了有千年溫泉以外，還有百年的滑雪場，成立於1914年的草津國際滑雪場，這裡也是台灣旅客很愛造訪的滑雪場之一，2018年1月本白根山噴發時，台灣滑雪客拍到的驚險畫面，在日本網路上大為流傳，火山噴發後不久，草津國際滑雪場更名為草津溫泉滑雪場重新出發。

由於位處高原的涼爽氣候，草津滑雪場在夏季會變身成為滑草和戶外活動的場地，今年4月底新增溜索設施，利用滑雪場坡地高低差，全長500公尺以時速70公里的速度，從山頂上一口氣俯衝而下，享受猶如滑雪般的快感。

為了招攬更多外國旅客到訪，草津去年9月也與IT業者合作，使用多語言人工智能對話機器人「talkappi」，提供英、中繁、中簡、韓、日語等5種語言觀光導覽服務，旅客只要下載專用的手機應用軟體，就能讓機器人幫忙搜尋就近的餐飲旅客和交通資訊等。

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