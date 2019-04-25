驚世醜聞！ 美國童軍遭爆7800名成年領袖曾性侵隊員

2019-04-25 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國最大青少年組織「美國童軍協會」（Boy Scouts of America, BSA）證實，高達7800名前童軍領袖曾涉嫌性侵孩童，至少有1萬2000名可確認身分的童軍成員受害，實際受害人數恐遠高於此。

美國《CNN》報導指出，代表性侵案受害者的律師安德森（Jeff Anderson）於美東時間週二（23日）召開記者會，他表示，在1944至2016這72年間，美國童軍協會至少有7800名成年童軍領袖對他們負責指導的童軍成員犯下性侵及性虐罪行，這個數字較此前公布的5000人高出了2800人。

安德森表示，這項數據來自美國童軍協會的「志願者篩查數據庫」，其中詳列違因反組織政策而遭除名並禁止重回組織的成年童軍領袖，由於這屬於該組織內部的帳面紀錄，意味著犯人與受害者的實際數字很可能遠高於此。

對此，美國童軍協會24日發表聲明指出，「我們從未在知情的情況下容許犯罪者與童軍們共同作業，目前已嚴令要求全美各地的領導員、志工及工作人員向法務部門回報相關狀況」。

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