比歐盟學生貴10倍！法國將自新學年起調漲非歐盟學生學費

2019-04-24 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕根據21日在官方期刊上發表的2篇文章，法國政府已經確定，將自新學年起調漲非歐盟學生的大學及研究所註冊費用。調漲後，非歐盟學生的學費總額將會是歐盟學生的10倍之多。

綜合外媒報導，繼去年11月法國總理菲力普（Edouard Philippe）宣布，將自今年秋季開學起調漲非歐盟學生的學費後，法國高等教育部最新發出的行政命令已經確認，自新學年起，所有公立大學中來自非歐盟國家的大學部學生，每年的註冊費用將漲至2770歐元（約新台幣9萬7千元），而碩士學生也將漲至3770歐元（約新台幣13萬2千元）。

但這項政策將不溯及既往；意即，若你現在已經在法國的大學就讀，則不必擔心自己的學費被調漲。該命令同時也表示，若非歐盟學生有「特殊個人狀況」或「符合該學校的策略目標」，則可以被排除在學費調漲的對象之外。

法國高等教育部部長Frédérique Vidal表示，政府原本打算將博士生的學費同樣調漲至3770歐元，但為了爭取外籍博士生人才，最終採納專家建議，決定不調漲博士生學費。

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