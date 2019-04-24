美控兩華人竊奇異商業機密 讓中國受益

2019-04-24 05:28

〔中央社〕根據美國司法部今天公開的起訴書，一名奇異公司（General Electric）前華裔工程師和一名中國商人，因從事經濟間諜活動和密謀竊取奇異公司商業機密讓中國受益，遭到起訴。

前奇異工程師鄭曉青（Xiaoqing Zheng，音譯）去年8月已因和據稱竊取奇異商業機密有關聯，遭到美國司法部起訴。

美國司法部公開對鄭曉青和中國商人張兆希（Zhaoxi Zhang，音譯）的起訴書，是美國政府首度正式指稱這項竊密計畫是為了讓中國受益，而且中國政府提供「經濟等援助」。

兩人被控14項罪名。鄭曉青被控從奇異竊取多個電子檔案，檔案內有奇異燃氣和蒸汽渦輪機設計模型、工程製圖和其他相關規格。

檢察官表示，鄭曉青將檔案以電郵寄給中國的張兆希。

兩人據稱利用竊取的資訊，促進他們在遼寧天翼航空科技和南京天翼航空科技這兩家渦輪機研發公司的商業利益。

根據起訴書，兩人知道這些商業機密將使中國受益。

兩人透過遼寧天翼和南京天翼獲得中國政府經濟等援助，他們並與中國官員合作。

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