「同母異父」姐妹慘遭退學 基督教學校指母違背《十誡》

2019-04-23 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州有1家私立的基督教學校（Chapel Hill Christian School）日前將一對姐妹退學，原因是他們的母親未婚生子，父親又非同一人。對此，母親葛蘭特（Summer Grant）也出面指責學校不應該因此影響孩子的教育。

綜合外媒報導，葛蘭特表示，該所基督教學校的教職員威爾森（John Wilson）在去年就曾質疑葛蘭特的​​孩子為甚麼同母異父，還給了她一份改善生活的建議清單，並提醒學校認為父母親應有婚姻關係，儘管不是必需的。由於兩女的生父為不同人，威爾森判定葛蘭特犯了「通姦」及違背《十誡》的準則。當時為了讓孩子上學，葛蘭特只好忍受威爾森的惡劣批評。

不料，就在距離學期結束前的30天，葛蘭特的10歲長女蘇瑪拉瑞（Summara-Rayn）及7歲次女蘇馬雅（Summaia）竟遭到學校退學。葛蘭特認為孩子是無辜的，不應該因為她曾經的荒唐，受到不平等的待遇。她出面指控學校。並解釋自己未婚，不構成「通姦」。

威爾森則發表一份聲明，聲稱父母在孩子入學前，都必須簽署書面協議，內容為對基督的承諾，行為舉止有一定的道德規範。並補充「退學是為了保護學校兒童及其家庭的安全必需的」。

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