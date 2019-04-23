斯里蘭卡復活節8連爆321死 伊斯蘭國宣稱犯案

2019-04-23 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡在21日復活節當天發生8起爆炸案，至少造成321人死亡、逾500人受傷。針對這起政治、宗教、網路釀起令人痛心的恐怖攻擊，伊斯蘭國宣稱犯下斯里蘭卡的復活節爆炸案。

綜合媒體報導，斯里蘭卡這起復活節連環爆炸案為10年來最嚴重的一次。斯里蘭卡國防部長入彎（Ruwan Wijewardene）表示，「初步調查顯示，斯里蘭卡發生的恐攻，是為了報復近期在紐西蘭基督城對穆斯林的攻擊。」當時3月在紐西蘭基督城發生的恐攻事件，造成50人死亡。然而，入彎沒有證據能證明這些案件有相互關聯。

斯里蘭卡發言人塞拉塔尼（Rajitha Senaratne）表示，國際網路是造成這起攻擊的助因。長期政治混亂的斯里蘭卡，使穆斯林成為坦米爾猛虎組織（斯里蘭卡非法的民族主義武裝組織）的目標。反恐專家查康（Bobby Chacon）說，「恐怖攻擊激進的意識形態正在蔓延。事發前，斯里蘭卡當局有收到穆斯林組織將在基督聖日（復活節）當天襲擊該國的警告。」但該政府卻沒有採取任何防範措施，使該國成為恐怖組織有機可趁的區域。

報導指出，去年3月，1名斯里蘭卡僧伽羅人襲擊穆斯林商店和清真寺，造成1人死亡。穆斯林委員會副主席艾哈邁德（Hilmy Ahamed）表示，「在這起事件後，許多穆斯林失去對政府的信任。」因此，外界認為，政治混亂以及穆斯林對政府的不信任，是這起爆炸案的主因。

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