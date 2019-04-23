做賊喊抓賊？ 中國擬禁「AI換臉」技術

2019-04-23 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕近期「AI換臉」（Deepfakes）技術相當盛行，能製出以假亂真的動態人臉畫面。中國當局現擬立法禁止使用「AI換臉」技術替換網路影片中的人物，目的在「維護國家安全」。

根據《美國之音》報導，中國十三屆全國人大常委會第10次會議上週六（20日）對相關草案進行審議，該草案提出，民法應禁止任何人以深度偽造技術替換影片中的人物面部，目的在避免侵犯肖像權、危害社會公益及保護國家安全。

然而，長期關注假訊息傳播的專家卻認為，中國才是那個擅長使用換臉技術製造假新聞、試圖對外散播不滿情緒以分化他國的國家，而中方在這次會議中做出應禁止使用該技術的結論，無疑是「做賊喊捉賊」。

美國國會山報（The Hill）此前也引述「新美國中心」智庫研究員辛格（Peter Singer）的說法，指AI換臉技術肯應會被用作一項武器，「以干擾、控制國內政治輿論走向，或是用在敵對國家，達到分化民情的效果」。

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