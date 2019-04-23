遠足遊客發現幼犬好心帶回 動物專家看呆：這是狼欸！

美國加州遊客發現疑似被遺棄的「幼犬」，動保人員探訪時驚呼這其實是郊狼幼崽。（圖擷自San Diego Humane Society臉書）

2019-04-23 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一名遊客到聖地牙哥蒂爾拉桑塔峽谷遠足時，看到有隻「幼犬」似乎被遺棄在當地，便好心將牠帶回家照顧並通報動保單位，動物救援專家前往探訪時，驚呼這不是「幼犬」，而是郊狼（又稱草原狼）幼崽！

據《福斯新聞》報導，聖地牙哥人道組織（San Diego Humane Society）表示，該單位最近接到遊客在峽谷發現遺棄「幼犬」的通報，到好心民眾家裡查看時，驚覺這根本是隻小小郊狼。

動物救援人員透露，郊狼經常會移動巢穴，不過幼崽離開棲息地已過了太久，只好先將幼崽送到加州野生動物保護中心基金會（The Fund for Animals Wildlife Center）照顧。

加州動保中心指出，他們會將這隻郊狼幼崽養育到適合野放的年齡，再把牠送回原來的棲息地。事實上，好心民眾救回狗狗最後卻發現是狼的案例並非第一次，今年愛沙尼亞就有水壩工人從寒冷河川救出受困的「狗」，結果牠其實是一隻狼。

郊狼幼崽目前被送到加州動保中心照顧。（圖擷自The Fund for Animals Wildlife Center臉書）

郊狼幼崽一直玩著熊熊玩偶。（圖擷自The Fund for Animals Wildlife Center臉書）

動保人員為郊狼幼崽餵奶。（圖擷自The Fund for Animals Wildlife Center臉書）

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