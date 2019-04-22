北韓試射後 美軍偵察機連兩天在首爾上空偵察

2019-04-22 07:19

〔即時新聞／綜合報導〕北韓17日進行地對地飛彈試射，引起國際關注，而美軍對此也動作頻頻，據傳美軍在北韓試射後連續2天派遣偵察機在南韓首都圈上空飛行。

根據南韓《韓聯社》報導，多名南韓消息人士指出，美軍RC-135偵察機在18日和19日在南韓首都圈上空進行偵察任務，意在掌握北韓17日試射武器之後的相關動向。過去北韓曾在2017年試射多枚飛彈，當時RC-135偵察機也經常在首爾上空出現，但自此之後僅在南韓西部海域上空飛行，如今RC-135偵察機重回首爾上空偵察，格外引人注目。

報導中指出，南北韓軍方自去年11月起全面停止一切敵對行動，並以軍事分界線為準，將南北韓東部地區各40公里、西部地區各20公里設為禁飛區，駐韓美軍飛機也適用此規範，此次該偵察機未進入禁飛區。對於北韓17日試射的新型武器，南韓軍方先前表示是地對地飛彈，並認為該車載型武器能有效打擊空中直升機和地面戰車、裝甲車和炮軍陣地等。

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