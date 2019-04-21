斯里蘭卡8連爆害死1.38億人？ 川普推文寫錯了

2019-04-21 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕目前已知有207人在今天斯里蘭卡發生的8起爆炸案中喪生，其中有30名為外籍人士。多國領袖透過社群媒體譴責兇手，也向遇難者致哀。美國總統川普稍早也在推特（Twitter）上表達哀悼，不過川普一度將死亡人數誤植為1.38億。

根據《今日美國》（USA TODAY）報導，川普稍早在推特上表示，「對於斯里蘭卡所遭遇到可怕的恐怖攻擊，美國表達衷心的哀悼，這些襲擊造成至少1.38億人死亡，600多人受重傷。我們隨時準備提供幫助」，該錯誤資訊在網路上保留了數小時之久，才遭改正。根據世界銀行資料，截至2017年，斯里蘭卡共有2144萬人。

斯里蘭卡總理拉尼爾（Ranil Wickremesinghe）在川普發送推文數小時後發表聲明表示，「在這悲慘的時刻，我呼籲所有斯里蘭卡人堅強並團結。請避免傳播未經證實的報導和猜測。」

目前斯國當局已下令，暫時禁止使用Facebook與Instagram直到調查結束。

138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2019年4月21日

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