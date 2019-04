斯里蘭卡8連爆害死1.38億人？ 川普推文寫錯了

2019-04-21 23:05

〔即時新聞/綜合報導〕目前已知有207人在今天斯里蘭卡發生的8起爆炸案中喪生,其中有30名為外籍人士。多國領袖透過社群媒體譴責兇手,也向遇難者致哀。美國總統川普稍早也在推特(Twitter)上表達哀悼,不過川普一度將死亡人數誤植為1.38億。

根據《今日美國》(USA TODAY)報導,川普稍早在推特上表示,「對於斯里蘭卡所遭遇到可怕的恐怖攻擊,美國表達衷心的哀悼,這些襲擊造成至少1.38億人死亡,600多人受重傷。我們隨時準備提供幫助」,該錯誤資訊在網路上保留了數小時之久,才遭改正。根據世界銀行資料,截至2017年,斯里蘭卡共有2144萬人。

斯里蘭卡總理拉尼爾(Ranil Wickremesinghe)在川普發送推文數小時後發表聲明表示,「在這悲慘的時刻,我呼籲所有斯里蘭卡人堅強並團結。請避免傳播未經證實的報導和猜測。」

目前斯國當局已下令,暫時禁止使用Facebook與Instagram直到調查結束。

138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help!