可怕！花12萬隆鼻 半年後打噴嚏竟噴出「沾血棉花球」

2019-04-20 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西省南昌市一名朱姓女子半年前花了2.6萬元人民幣（約新台幣12萬元）隆鼻，手術後，朱小姐感覺不適，多次返回醫院修復。然而近日朱小姐打了一個噴嚏，竟從鼻子內噴出一個沾血的棉花球。朱小姐憤怒想向醫院索賠，但醫院堅持要朱小姐提出證據證明是醫院的疏失，才願意賠償。

綜合中國媒體報導，中國江西省南昌市一名朱姓女子，去年10月做了隆鼻手術。但手術後感覺不適，朱小姐返回醫院治療修復。手術總共經由3位醫生之手，從矽膠填充換成了膨體填充。但朱小姐對術後效果不滿意，和院方協商後，雙方簽訂「終結了斷申請書」解除醫患關係，院方退還朱小姐1萬元人民幣（約新台幣4萬6千元）。

沒想到近日朱小姐又覺得鼻子不適，打了一個噴嚏後，從鼻中噴出一大塊棉花球。根據朱小姐描述，當時她大量出血，噴出的棉花球上面都是血絲，已經發臭發爛。朱小姐懷疑這是隆鼻手術時造成的醫療疏失，怒向院方求償10萬元人民幣（約新台幣46萬元），然而卻遭到拒絕。院方認為，朱小姐簽訂「終結了斷申請書」後，雙方已不存在醫患關係，然而朱小姐還要向院方索取高額賠償，這讓院方無法接受。

院方更指出，根據朱小姐說法，棉花球在她鼻腔中塞了4個多月，但若是棉花球長時間留在鼻腔，將會讓人無法呼吸，事情與常理不符。院方希望朱小姐能提供相應證據，若確定是醫生的疏失，院方絕對會負起責任。

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