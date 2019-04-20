北愛爾蘭暴動 女記者中流彈身亡 警逮2名少年

2019-04-20 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國北愛爾蘭倫敦德利（Londonderry）當地時間18日晚間，北愛民族主義激進份子與警方發生衝突，期間29歲女記者麥奇（Lyra McKee）遭流彈攻擊死亡。當地警察昨（19）宣布，已逮捕2名嫌犯，兩人分別為18及19歲。

綜合外媒報導，18日晚間，民族主義激進份子與警方發生衝突，現場汽油彈爆炸聲四起，車子被引燃，當時記者麥奇站在圍觀人群裡，用手機拍下現場狀況，但之後頭部遭流彈擊中，送醫不治。

北愛爾蘭警務處（PSNI）隔日（19）發推特表示，已依反恐法逮捕兩名分別為18、19歲的男子，並送往警局偵訊。

當地警方稍早指出，北愛爾蘭共和派異議團體「新愛爾蘭共和軍（New IRA）」涉有重嫌；受到新愛爾蘭共和軍思想影響的未登記極左組織「解放黨（Saoradh）」則在網上聲稱，一名「共和派志願者」試圖保護民眾免受警方攻擊，意外導致麥奇的死，但這番解釋普遍不被北愛民眾接受。

暴動適逢耶穌受難日協議（the Good Friday agreement）簽署21週年之際，使案件更加敏感。該協議在1998年簽立，緩解「北愛爾蘭應與愛爾蘭統一」派和「北愛爾蘭應留在英國」派間的衝突。

2016年，《富士比》把麥奇列入30歲以下的卓越新聞工作者名單。去年，她出版一本「Angels With Blue Faces」，調查1981年愛爾蘭共和軍殺害立法者，最近則以「The Lost Boys」為題，進行深入調查報導。

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