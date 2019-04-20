聖母院大火激化民情 法國黃背心運動恐將更暴力

2019-04-20 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕法國黃背心運動本週來到第23週，由於法國當局對於15日聖母院大火的積極處理，讓黃背心的抗議群眾感到相當不平，昨日就有政府官員警告，本週的抗議活動可能會特別激烈、暴力。

綜合外電報導，今日的法國黃背心運動為第23個週六的抗議，由於政府官員先前就已預測抗議可能升溫，今日一早法國巴黎就出動大量警力，開出了至少6台裝甲車、部署大約6萬名警力，截至法國當地時間下午1點半（台灣時間晚上7點半），就有126名抗議者被逮捕，對於在街上放火破壞公物的抗議者，警方甚至使用催淚瓦斯制止、驅逐，許多地鐵站更因為抗議活動而關閉。

法國總統馬克宏原定於15日舉辦的針對黃背心運動的演說，因為聖母院大火而取消，而法國當局在聖母院大火之後的積極應對，也讓黃背心的抗議群眾相當不滿，指控馬克宏「花不到24小時解決火災，但讓我們等了3個星期，才解決我們的問題」。

而對於聖母院大火之後，短短4天就募得超過10億的捐款，黃背心的抗議者也表示相當的憤怒，認為有錢人透過捐錢給聖母院的方式作秀，還可以順便避稅，但法國社會上需要資金援助的人們仍然孤立無援。

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