共軍23日舉行海上閱兵 部份軍艦首次亮相

2019-04-20 16:10

〔記者羅添斌／台北報導〕中國解放軍海軍今年成立70週年，將於4月23日在青島及其附近海空域舉行海上閱兵式，除中方參閱兵力外，俄羅斯、泰國、越南、印度等10多個國家近20艘艦艇將參加檢閱活動。

解放軍海軍副司令員邱延鵬今天在記者會上說，這次海上閱兵，中方參閱艦艇和飛機包括航空母艦遼寧艦、新型核潛艇、新型驅逐艦、戰機等在內，有些艦艇是第一次亮相。

他表示，其中，受閱艦艇32艘，編為潛艇群、驅逐艦群、護衛艦群、登陸艦群、輔助艦群、航空母艦群等6個群；受閱戰機39架，編為預警機梯隊、偵察機梯隊、反潛巡邏機梯隊、轟炸機梯隊、殲擊機梯隊、艦載戰鬥機梯隊、艦載直升機梯隊等10個梯隊。

邱延鵬說，組織多國海軍活動，是國際通行做法和海軍交往的獨特方式。舉辦這項活動。目前，共有來自亞洲、非洲、歐洲、美洲、大洋洲60餘個國家的海軍代表團參加，其中30多個國家是海軍領導人參加。10多個國家將派出艦艇參加。

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