腹中寶寶猛吐舌頭好可愛 生下來媽媽卻震驚崩潰！

2019-04-19 09:26

〔即時新聞／綜合報導〕大部分媽媽透過產檢、超音波照片得知腹中胎兒的健康狀況，看到孩子的模樣。美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）一名孕婦，懷孕27週進行產檢，看到腹中寶寶猛吐舌頭做鬼臉，覺得相當可愛，沒想到孩子出生後，卻讓她震驚不已。

綜合外媒報導，42歲的媽媽法拉（Farrah Roth）懷孕27週產檢時，看到腹中寶寶不斷伸出舌頭，覺得孩子非常可愛，但法拉提前8週剖腹產，生下貝克（Baker Roth），卻發現貝克罹患了Beckwith-Wiedemann貝克威斯-韋德曼氏綜合症（BWS），大舌頭會不斷地從嘴裡垂下來，必須施行手術治療。

法拉透露，當初看到寶寶很震驚，因為從沒想過他的舌頭竟然這麼大片，是一般的2倍大。若貝克把舌頭伸進嘴巴，嘴裡就幾乎沒有空間，因此才一直伸出舌頭。

貝克威斯-韋德曼氏症是一種罕見的過度生長障礙，可以影響身體各個部位，發生機率約14萬分之1，且貝克不僅有巨舌症，還有肝母細胞瘤（Hepatoblastoma），發生機率僅50萬分之1，出生第一週就進行了3次手術，並陸續並進行化療，經過5個月終於逐漸好轉。

醫師也替貝克進行縮舌手術，現在他能像正常嬰兒一樣，學習說話、吃東西，法拉說，當寶寶喊出「媽媽」和「爸爸」時，對他們來說是最快樂的時光。

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