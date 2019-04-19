波士頓馬拉松 中國隊爆造假醜聞 90人涉案3人罰終身禁賽

2019-04-19 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕第123屆波士頓馬拉松在台灣時間16日清晨舉行，一共有3萬多名跑者參加，但是，中國隊卻爆出醜聞，疑有旅行社跟部分跑者聯合偽造馬拉松成績證書，欺騙組委會，獲取參賽資格，涉案人數達90多人，甚至有中國女跑者在網上炫波士頓馬拉松的獎牌，還自爆說是朋友代跑才獲得獎牌，中國田徑賽清查後發出通告，確認3人違規參賽，並終身禁賽。

綜合媒體報導，波馬是世界「六大馬」之一，今年的賽事，中國有951名跑者組團與會，在各國選手開心上場之餘，卻發生憾事，先是中國媒體自爆，約有90多名跑者，疑透過特定旅行社，偽造馬拉松成績證書以獲取參賽資格，震撼體壇。

中國方面接到訊息，立即進行清查，中國田徑協會昨晚發出通告，確認有3名中國籍選手有違規參賽行為，其中，吳兆峰、趙寶瑩是偽造中國境內參賽成績去報名，張建華私自轉讓號碼布；決定終身禁止其參加中國境內舉行的馬拉松及相關運動賽事，不過，中國田徑協會並沒有獲得3人的回應。

被點名的「炎爾體育」的旅行社，事後發出聲明，否認所有指控。

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