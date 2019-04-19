USGS：澳洲外海6.5地震 暫未傳災損

〔中央社〕美國地質調查所（USGS）今天表示，澳洲南方海岸外海發生規模6.5淺層地震，暫未傳災損，也未發布海嘯警報。
USGS指出，震央在澳洲蓋威斯頓（Geeveston）西南1040公里處，震源深度大約10公里。
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