USGS：澳洲外海6.5地震 暫未傳災損
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2019-04-19 00:22

〔中央社〕美國地質調查所（USGS）今天表示，澳洲南方海岸外海發生規模6.5淺層地震，暫未傳災損，也未發布海嘯警報。

USGS指出，震央在澳洲蓋威斯頓（Geeveston）西南1040公里處，震源深度大約10公里。

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