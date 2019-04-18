勾結毒梟還密謀暗殺對手 瓜國總統候選人被捕

2019-04-18 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕瓜地馬拉總統候選人艾斯查達（Mario Estrada）為贏得大選，不但向墨西哥毒梟索取資金，還疑似派人暗殺對手，他昨（17）日在美國邁阿密遭警方逮捕。

綜合外媒報導，58歲的艾斯查達屬中間偏右政黨「全國改變聯盟」（National Change Union），他被控為了贏得6月16日的總統大選，和岡薩雷斯（Juan Pablo Gonzalez）聯合向墨西哥惡名昭彰的販毒集團錫納羅亞（Sinaloa Cartel）索討競選費用，金額高達1000至1200萬美元（約新台幣元3億至3.7億元），他更聘用殺手、提供對方槍枝，想暗殺競爭對手。

艾斯查達和岡薩雷斯2人還允諾，假如真的幫助自己當上總統，將協助錫納羅亞集團利用瓜國的港口和機場，向美國出口大量的古柯鹼。不過艾斯查達的民調始終落後其他候選人，最新的民調支持度不到3％。

經數月調查，艾斯查達遭美國曼哈頓聯邦法院起訴，於昨日被捕，預計於今（18）日出庭。倘若罪名成立，艾斯查達恐將面臨無期徒刑。

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