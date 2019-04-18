肯亞發現史前巨獅 重逾1.5噸體型比北極熊大

2019-04-18 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕《古脊椎動物學期刊》18日刊登一篇文章，指出有名古生物學家發現一種巨型獅子，生活在2200萬年前的肯亞大草原，極有可能是「史上最大肉食哺乳類動物之一」。

綜合外媒報導，發現者古生物學家伯爾斯（Matthew Borths）是在肯亞國家博物館的一處抽屜發現巨型獅子的化石。事實上，該化石早在數十年前就被發現，然而，長久以來卻被歸類到錯誤年代的抽屜中。

報導指出，該巨型獅子被命名為「Simbakubwa kutokaafrika」（班圖語，指非洲巨獅）。伯爾斯表示，牠的外型比北極熊還龐大，體重重達約1.5公噸，能獵捕體型相當於大象的動物，其嘴裡長有超大尖牙，犬齒和人類的一隻腳掌一樣大。

研究團隊表示，重新發現巨獅化石，將有助於研究大型肉食哺乳類為何滅絕、演化的歷史。此外，有畫家還原該巨獅的外貌，顯示牠是擁有條紋和超大尖牙的巨型貓科動物，頭部可能和現在犀牛的頭一樣大。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/