巴黎聖母院大火 網友PO圖稱耶穌顯靈

2019-04-18 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎聖母院（Notre Dame Cathedral）近日遭遇祝融，大火焚燒15小時才被完全撲滅，有部分網友在關注起火畫面時留意到，大火中疑似出現「耶穌的輪廓」，引發網友議論紛紛。

擁有850年歷史的法國巴黎聖母院於15日下午發生大火，建於13世紀的橡木屋頂有3分之2被焚毀，屋頂尖塔也遭烈焰吞噬、倒塌，當局出動400名消防員全力搶救，歷時15小時才完全撲滅火勢。

外媒相關報導指出，部分外國網友在關注聖母院大火的新聞時留意到，大火中疑似出現「耶穌的輪廓」，其中來自蘇格蘭的萊斯利羅恩（Lesley Rowan）在臉書分享一張聖母院起火的截圖，並指圖中有一個區塊，似乎出現一個穿著長袍的人影，萊斯利羅恩認為那道身影是耶穌的輪廓，並指自己留意到畫面時也很震驚，並相信在這樣的悲傷時刻裡，這樣的發現會為人們帶來安慰。

萊斯利羅恩的說法引起不少網友熱議，也有其他網友分享類似畫面，指自己也看到了耶穌的身影。不過也有部分網友不認同這樣的說法，留言質疑說「我根本沒看到」、「如果真的是耶穌，那是耶穌想要燒聖母院嗎」、「所以是耶穌施行天罰嗎」等。

A SILHOUETTE of Jesus Christ has been spotted in the flames of the devastating inferno which engulfed Notre Dame Cathedral, shock claims suggest. pic.twitter.com/vsgZpXpoA9 — OTOIDE JOSHUA MARIO （@shaev7） 2019年4月17日

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