教宗接見瑞典罷課少女 方濟各溫馨鼓勵：繼續前進

2019-04-17 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典16歲少女桑柏格（Greta Thunberg）發起為氣候變遷罷課，今天在梵蒂岡與教宗進行了簡短對話，同樣關注氣候議題的方濟各見到桑柏格時溫馨地打氣。

綜合外電報導，發起全球氣候罷課的16歲瑞典少女桑柏格，今日帶著「請加入氣候變遷罷課」的標語，參加每週三的教宗公開接見，在與教宗簡短的會面中，桑柏格告訴教宗，「感謝您為了氣候變遷發聲，這是件意義非凡的事」，教宗則溫馨地鼓勵桑柏格，希望她能「繼續前進」。

天主教教宗方濟各對於全球的氣候問題向來相當關切，方濟各長期鼓吹減少使用化石燃料，甚至在2015年時撰文鼓勵民眾對抗氣候變遷。

桑柏格昨（16）日才到歐洲議會上發表演說，公開指責歐盟領導人們有時間為了英國脫歐屢屢召開峰會，卻沒為了氣候議題召開任何峰會。桑柏格講到全球正在面臨的「第6次大滅絕」時，甚至激動落淚，她也呼籲各個國家的領導人，在投票時多加考慮尚未有投票權的孩子、學生們。

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