為氣候而上街！ 英環團癱瘓交通 呼籲政府落實零碳排放

2019-04-16 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國環保人士為了呼籲政府重視環保議題，今日在市中心進行示威遊行，希望政府能在2025年，將碳排放減少為「0」。

綜合外媒報導，數千名環保人士今日在倫敦市中心發起示威遊行，造成大理石拱門、牛津廣場與滑鐵盧橋等地嚴重交通癱瘓。這場遊行示威是由英國氣候組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）發起，他們呼籲政府重視環保問題，希望政府能落實在2025年之前，將碳排放減少為0的目標。遊行預計將持續一周，將在33個國家、共80個城市舉行示威抗議。

該組織先前曾多次發起抗議，本月月初，他們曾透過裸體示威，擾亂英國的脫歐辯論，受到媒體關注。此次，示威者在街上露營、靜坐，於牆壁、街道畫上「反抗滅絕」的沙漏標誌，在房子外頭噴灑黑漆……等。示威者甚至在街上停放一艘粉紅色帆船，並透過各種方法將自己「黏」在卡車、長椅、門、街道上，以阻止警方移動。目前，英國警方以違反《公共秩序法》，逮捕了100多名示威者。

一名示威者奧夫蘭（Mark Ovland）在倫敦地鐵牛津圓環站（Oxford Circus）參與抗議，他和其他示威者正試圖癱瘓倫敦的交通。他表示：「30年來，人們已經知道氣候正在變遷，生態被嚴重破壞，卻沒有做出任何事情。我們嘗試寫信，也透過正常渠道做了所有努力，但是沒有任何效果。這是我們能想到的最終手段，我們並不想造成別人困擾，但我們知道，這些破壞會引起關注。我們必須這麼做。」

另一群示威者在牛津街靜坐抗議，他們彼此牽著手，另一群人站在印有「說實話」字樣的粉紅色帆船上抗議。一名示威者表示：「我是為了我的孩子來的。我希望他們可以過上正常的生活。」

對於這波抗議行動，有人表示支持，但也有些受害民眾不以為然。一位受交通癱瘓影響的民眾，在個人推特上寫：「我同意言論自由。但如果我無法到達工作地點，那他們就應該賠我錢」。

英國政府對此表示，他們會和人民一起面對氣候變化，並為後代保護地球。一名發言人稱：「我們已向氣候專家詢問有關將碳排放減至0的建議，並制定了相關計畫以減少汙染」。

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