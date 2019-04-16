建言「直選總書記」 中共黨校教授遭判刑4年

2019-04-16 18:12

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國黨校前教授子肅前年4月建議實行黨內民主，直選總書記，並要求中共總書記習近平辭職，被以「顛覆國家政權」罪名逮捕起訴。在關押2年後，15日遭成都中級法院判刑4年並剝奪政治權利3年。子肅的親屬指出，國安人員早前威逼利誘要求更換律師，親屬即使被迫妥協，也未能令子肅獲釋。

根據美媒《自由亞洲電台》報導，現年64歲的子肅退休前曾在雲南黨校教授經濟學，期間更曾任職副縣長。據悉，子肅是黨內公開支持民主憲政的黨員之一，主張政治民主化改革，他在2014年退休後更積極參與民間維權運動，更於前年4月建請中共在19大開放黨內民主，直選總書記，隨即遭警方以「涉嫌煽動顛覆國家政權罪」逮捕。

據透露，在被關押了2年後，子肅有點發福，但其反應能力變得遲緩，聽力下降。

知情人士黃先生告訴《自由亞洲電台》，四川省國安人員曾向子肅的大姊許諾，如果達成妥協換掉律師，會對子肅判緩刑，並可能在5月份獲釋，但現在證明國安只是欺騙。子肅原先的辯護律師一直主張，其當事人提出開放黨內民主直選的建言，完全符合中國黨章規定的相關內容，並未違法。

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