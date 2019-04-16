美智庫分析川普外交政策 對中立場強硬得分最高

2019-04-16 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名智庫智庫「外交關係協會」（CFR）公布報告指出，美國總統川普雖然行為魯莽、制定政策過程混亂失序，但他的外交政策仍有可取之處，特別是對中國採取強硬立場，以及施加更大經濟壓力。

「美國外交關係協會」在一份最新的報告指出，歷屆美國總統在過去20年來，對美中關係的陳述都很樂觀，但中國其實是在削弱美亞聯盟、試圖取代美國在亞洲的地位，像是利用地緣經濟手段脅迫鄰國或他國、威脅台灣，建立軍事力量施壓等。

報告指出，雖然川普經常行為魯莽，但他的外交政策其實比外界批評的還要好，特別是在對中政策上，川普採取了有別於以往的強硬立場，雖然在其上任之初草率決定退出「跨太平洋夥伴協議」（TPP），但其後不斷修正過往的錯誤，包含在2017年底的國家安全戰略中，強調中國正持續利用經濟影響力誘導及威脅其他國家服從中國的政治及安全議程，在中國於非洲、歐洲、南亞及西半球擴張影響力的同時，也竊取價值數千億元的美國智財。2018年的國家安全戰略中，也將中國明確列為戰略競爭者。

報告也認可川普對中國施加更大經濟壓力，並給予B+的分數，為各項最高。不過報告作者、CFR資深美國外交政策研究員布萊克威爾（Robert D. Blackwill）也指出，雖然對中政策拿下高分，但川普對貿易規則的判斷失誤，也引發美國與加拿大、墨西哥、南韓及歐洲這些盟友的貿易危機，因此貿易政策總體的分數只有C。

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