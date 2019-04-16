瀕危北大西洋露脊鯨新生兒破7隻 疑現「迷你嬰兒潮」

2019-04-16 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋露脊鯨（North Atlantic right whale），全球僅剩約410隻，是瀕臨滅絕的物種。不過，近來傳出好消息，美國東北部海域又出現2對露脊鯨母子，讓今年被發現的露脊鯨新生兒突破了7隻。研究人員高興地稱今年露脊鯨似乎出現了一波「迷你嬰兒潮」。

綜合外媒報導，日前研究人員在美國麻薩諸塞州的鱈魚角（Cape Cod）海域新發現2對北大西洋露脊鯨母子。其中一隻編號為「4180」的母鯨，最少已有9歲。去年科學家曾發現過牠的蹤跡，但當時牠並未懷孕。另一隻被編號為「3117」的母鯨則已17歲，牠曾至少兩度生下幼鯨。

北大西洋露脊鯨冬天會在美國佛羅里達州和喬治亞州附近的海域生產，然後沿著美國東海岸線往北洄游，春天則在麻薩諸塞州附近的海域棲息。此種鯨魚從1970年代起就已被列為瀕危動物，牠們的脂肪含量較高，而且喜歡在沿岸海域生活，這增加了牠們被獵殺的可能性。目前，北大西洋露脊鯨被視為地球上最稀有的物種之一，全球僅存約410隻，在沒有聯邦研究許可證（Federal Research Permit）的情況下，任何人靠近牠們500碼（457米）範圍內都屬違法。

今年已有7隻露脊鯨新生兒被發現，相比去年1頭新生幼鯨都沒有的慘況，研究人員開心表示今年露脊鯨似乎出現了一波「迷你嬰兒潮」，繁殖情況相當不錯。

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