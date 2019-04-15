地表最強F-15來襲！ 波音公布先進鷹式戰機概念圖

2019-04-15 21:33

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國波音公司14日在官網公布新型F-15EX先進鷹式（Advanced Eagle）戰鬥機概念圖，規劃機身改良有12個經認證的空對空和15個空對地有效負荷載點，能夠攜帶全套的空對空、空對地和海上打擊武器，容量達2萬9500磅，可以在任何特定任務中應對多個目標。

F-15戰機在1970年代初問世，應用現代航電科技後，可以適應21世紀的作戰環境。F-15EX能補充其它機型之不足，並強化機隊的空中戰鬥能力，計劃在未來空戰中與第五代隱形戰鬥機F-22「猛禽」（F-22 Raptor）及F-35閃電（F-35 Lightening）協調作戰，進而確保美國因應目前和即將出現的威脅。

F-15EX設計架構有助於實現新武器的集低成本、低風險之大成，電子戰方面，相關設備升級提供全方位保護，並能夠主導應對新威脅，並能和其他感測器無縫接軌，提供自動抗紅外線搜尋，增加生存率。

先進鷹式戰機強化更大推力的引擎，並因應未來戰機的戰鬥模式，改良數位化儀表板，增強飛行員對戰場環境的理解，減少工作量負荷，使用世上最快速電腦處理器，可以處理每秒870億條指令的計算吞吐量，協助飛行員可靠的任務處理能力

每架F-15EX戰機造價估計約8000萬美元（約台幣25億元），美國空軍已計畫購買8架F-15EX，以取代老化的F-15C/D，但這8架將建立線路費用，總價或增加到1.25億美元（約台幣39億元）。

依據五角大廈公布的《國防戰略報告》，美國空軍每年必須增購24架戰機。而波音公司說，F-15EX是唯一能迅速迎合美國空軍的要求，而且價格又是美國空軍所能負擔得起的戰機。

波音公司表示，在過去10年來，該公司投資了超過50億美元在技術開發上，為美國空軍帶來這款F-15戰機的最現代化版本，F-15EX戰機是最節省成本、先進和現成的解決方案，能迎合美國空軍的產能要求，並為戰機機隊增加戰力。

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