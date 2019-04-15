狂！ 帶31張寶可夢卡片上節目 鑑定價竟逾200萬

2019-04-15 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕精靈寶可夢一直深受大小朋友喜愛，無論是動畫、遊戲，或是周邊產品，都讓粉絲為之瘋狂。近日，日本一名男子帶著31張寶可夢的卡片，上節目鑑定。沒想到這些看似平凡無奇的卡片，總價值竟高達768.5萬日幣（約新台幣212萬元）！

綜合日媒報導，日本一名52歲的男子高橋義治，帶著31張寶可夢卡片，到東京電視台的節目《稀世珍寶開運鑑定團》（なんでも鑑定団）進行鑑定。高橋表示，這些卡片都是他和兒子去參加比賽獲得的，他甚至自豪透露兒子曾創下連續21場優勝的紀錄。

這些卡片得來不易，高橋起初預估它們總價值僅有120萬日幣（約新台幣33萬元），沒想到經過鑑定，這31張卡片竟然價值768.5萬日幣（約新台幣212萬元），讓眾人難以置信。

根據鑑定專家表示，高橋從親子比賽中獲得的獎品「袋龍」卡片，目前全世界僅有34張。光是一張「袋龍」卡，就已經價值120萬日幣（約新台幣33萬元），何況高橋還一次擁有4張！另有一張卡片價值100萬日幣（約新台幣27萬），是2000年的比賽中，特別頒發給優勝者的卡片。除此之外，還有2000年加入神奇寶貝粉絲俱樂部的限定卡、印有優勝者姓名的特別卡、罕見的道具類卡片……等。

節目播出後，連日本網友也難以置信，「我都不知道寶可夢的卡片這麼珍貴！」、「太瘋狂了！」、「我突然想去檢查老家的櫃子……」，也有網友深感後悔：「噢不！前幾年我把所有卡片都丟掉了！我做了什麼」！

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