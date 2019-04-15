幫7名男學生課後輔導 女老師慘遭輪姦

2019-04-15 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕越南河內一所高中發生駭人聽聞的性侵案！1名39歲的何姓女老師負責指導校內參加國際奧林匹克數學競賽的學生，孰料近日在幫7名男同學進行課後輔導時，她竟然慘遭凌辱輪姦。

據馬來西亞《中國報》報導，該名女老師在受辱後前往警局報案，透露當天學生們個性驟變，從原本的書呆子變成到處毛手毛腳還用言語挑逗的色狼，她雖然想要反抗但難以1打7，最後便在90分鐘內被多次性侵。

7名學生旋即被停課調查，但1名阮姓學生供稱，當時是何老師一反常態，刻意穿低胸連身洋裝，課後輔導時還不停把「入射角」說成內射，大家訂正她時何老師還說她就是要內射。

阮姓學生表示，緊接著女老師便彎下了腰，大家都看到裡面什麼也沒穿。其他涉案同學指證確有此事，並透露女老師當時相當主動，還喊著若讓老娘不滿意誰也不准走。

當地警方強調全案正在調查中，外界切勿多加揣測。1名律師則說，若是女老師引誘7名學生，那就涉及7起誘姦未成年的罪嫌；假若是7名學生輪姦何老師，雖然罪刑不重頂多是去少年感化院，但恐怕已無大學願意招收這些學生入校。

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