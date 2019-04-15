美13歲少年破紀錄 自學打造出核反應爐

2019-04-15 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕13歲時你在做些什麼？美國田納西州有位少年傑克森（Jackson Oswalt），12歲時挑戰在自家製造出一座核融合實驗反應爐（nuclear fusion reactor），之後他在父母資助下，成功在一年內達成這項目標，成為美國最年輕打造出核融合實驗反應爐（nuclear fusion reactor）的人。

綜合媒體報導，傑克森並非首位挑戰在自家打造出核融合反應爐的少年，他在12歲時於網路上閱讀到一篇關於核融合反應文章，並對核反應產生濃厚興趣，之後更發現，在他之前有名年僅14歲的年輕男孩泰勒（Taylor Wilson），在2008年成功打造出核反應爐。傑克森為此訂下一個目標，希望自己能在13歲的生日前也做到一樣的事情，並打破該項紀錄。

之後傑克森藉由業餘物理學家線上論壇「Open Source Fusor Research Consortium」（簡稱fusor.net）的資料及相關討論，並在父母資助1萬美元（約新台幣31萬元）「研究基金」的情況下，將家中的遊戲室改裝成實驗室，並上網購買需要的相關零件，以及手邊能找得到的現成零件，在一年內組裝出核融合反應爐，並成功達到核融合，運用5萬伏特電力結合兩顆氘原子、釋出一顆中子。之後維吉尼亞州退休電子工程師赫爾（Richard Hull）也到場驗證，確認傑克森打破紀錄，成為最年輕的核融合反應爐建造者。

傑克森的父親克里斯（Chris Oswalt）對此則表示，雖然他們對物理知識了解不多，也不清楚傑克森在忙些什麼，但傑克森相當努力，即使每天都在經歷失敗，但也不斷學到更多內容，並藉此更加成長，親眼見證這些的克里斯也因此對傑克森感到欽佩。

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