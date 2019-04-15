哈利早餐想吃糖漿餡餅 黛妃親筆字條：媽咪說可以

2019-04-15 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕英國威廉、哈利王子的母親黛安娜王妃去世多年，但依然是英國人民最愛戴的王妃之一。近日，英國前任御廚羅布（Carolyn Robb）與媒體分享她在英國王室工作多年的種種趣聞。羅布回憶有次哈利王子想吃糖漿餡餅當早餐，取得母親同意後，哈利拿著一張黛妃手寫紙條，上面寫著「媽咪說可以」，字裡行間都是黛妃對兒子的疼愛。

綜合外媒報導，今年53歲的羅布從1989年開始在肯辛頓宮（Kensington Palace）工作，擔任王室御廚長達10年。回憶起關於黛妃的往事，羅布表示當初她應徵這份工作時，正是黛妃為她面試的。當時羅布非常緊張，她無法想像「世界上最有名的女人」就坐在她面前，還是她的面試官。但黛妃三言兩語就令羅布放鬆下來，她的溫柔、友善令羅步印象深刻。

羅布透露黛妃喜歡簡單的食物，而查爾斯則偏好當季食材做成的新鮮料理。其他王室成員的口味也截然不同，女皇喜歡烤野雞，威廉王子偏愛巧克力餅乾蛋糕（chocolate biscuit cake），甚至連婚禮都要求選用此種蛋糕。而哈利王子則是喜歡英式傳統甜點糖漿饀餅（treacle tart）。

羅布記得有天早上，年幼的哈利跑到廚房，希望能吃糖漿饀餅做為早餐。羅布要他先問過母親，哈利馬上跑去問。幾分鐘後，哈利匆匆回來，並交給羅布一張字條，上面是黛妃的筆跡，寫著「媽咪說可以」。黛妃的溫柔寬厚，不僅讓她深受英國人民愛戴，更讓在王室工作的羅布也感念多年。

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