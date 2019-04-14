別再用食物引誘袋鼠拍照！ 澳洲政府：亂餵食會害死牠們

2019-04-14 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕西澳洲（West Australia）的幸運灣（Lucky Bay）不但有美麗的白色沙灘，還可以看到袋鼠慵懶地躺在沙灘上休息，因此成為著名景點。為了和袋鼠拍照，許多遊客習慣用食物引誘袋鼠靠近自己，但西澳洲的政府官員警告，這麼做「很可能害死牠們」，呼籲旅客自律。

澳洲廣播公司（ABC）報導，根據統計，幸運灣去年已經吸引18萬名旅客到訪，而今年的旅客人數更是上看20萬，旅客大多是因為海灣景色和這些不怕人類靠近的袋鼠而來。為了和可愛的袋鼠拍照，許多旅客會用垂手可得的食物引誘袋鼠靠近自己，但西澳洲生物多樣性與生態保護部的官員Ian Hughes表示，這種作法「非常令人擔憂」。

政府官員和當地生態專家都指出，很多旅客並不了解，諸如巧克力、香蕉、麵包等這些不該出現在袋鼠生長環境裡的人類食物，很容易造成袋鼠腹部絞痛或其他不舒服的症狀，甚至最終可能導致袋鼠死亡。Ian Hughes就強調，「基本上袋鼠會吃任何你給的食物，但很多人類食物其實都不利於他們的健康狀況」。

專家也提醒，一旦袋鼠被人類餵食成性，日後旅客在沒有餵食的情況下靠近牠們，袋鼠可能會變得比較具有攻擊性。Ian Hughes指出，「最壞的情況是要關閉海岸，讓袋鼠和人們隔離開來」，但政府正在積極宣導，因為關閉海岸「不是我們樂見的事」。他最後強調，這裡的袋鼠其實已經非常親人，不需要餵食就會靠近人類，呼籲遊客不要再為了和袋鼠拍照而餵食牠們。

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