11.6萬粉絲IG被刪 網紅氣憤報警：檢舉者「謀殺」我

2019-04-13 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州網紅泰勒（Jessy Taylor）的Instagram帳號擁有11.6萬粉絲，卻因為不斷被人舉報成「垃圾訊息」，日前帳號突然遭刪除，讓她氣得報警，稱自己如同被那些檢舉者「謀殺」。對此，警方僅表示，此事無法以謀殺罪比較辦理。

綜合外媒報導，21歲的泰勒在發現Instagram被刪除後，於YouTube發布一支影片，內容含淚控訴，她努力經營自己的專頁，如果她沒有這些粉絲，她將一無所有，成為「無家可歸的娼妓」。她還呼籲，檢舉者行動前應該要三思而後行。

她說，在成為網紅前，為了還清債務，她曾在麥當勞工作過，「我不是說在麥當勞工作有什麼問題，但我不想再回去過那種生活了。我沒有任職的資格，永遠沒辦法勝任普通的工作。」

據悉，泰勒過去曾發表種族歧視言論，在網上引發爭議，而她也為此道歉。

最新報導則指出，泰勒的Instagram帳戶在今天（12日）已恢復正常。Instagram內部一名發言人表示，這次刪除屬「失誤」，目前泰勒帳戶已能正常瀏覽，不過，泰勒則認為，如果不是媒體的報導，她絕對沒辦法取回這支帳號。

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