把獅子當貓？男伸手呼喚母獅「寶貝過來」慘遭咬傷

2019-04-13 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕南非一對夫妻的丈夫日前在參觀野生園區時，因擅自將手伸進鐵絲網撫摸獅子，結果手臂遭母獅緊緊咬著長達5秒，引發感染性休克，目前仍不知是否脫離險境。

英國《泰晤士報》今日報導，南非自由邦省（Free State Province）維吉尼亞鎮上的一對夫妻，日前為慶祝結婚10週年，特地到鎮上的度假小屋遊玩，然而55歲的丈夫諾特傑（Pieter Nortje）在參觀裡面的獅子園區時，卻大膽將右手伸進鐵絲網撫摸獅子，還對獅子說「寶貝過來讓我摸」、「如果你咬我，我就咬回去！」，而一旁的妻子也未勸阻，反而還忙著錄影。

儘管一頭公獅溫馴地讓諾特傑撫摸，但另一頭母獅見到諾特傑伸手時，卻張口露出尖牙，緊咬他的右臂長達5秒，試圖要把諾特傑拉拖走，直到眾人發出驚呼聲母獅才鬆口；事後諾特傑陷入感染性休克，被送往醫院急救，目前仍不知是否脫離險境。

對此，度假小屋的發言人否認疏失，並強調周遭都設有警語，諾特傑是自己把手伸出去才會遭到攻擊。

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