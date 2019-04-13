「神父戀童要怪性解放思潮」 榮譽教宗本篤十六世投書惹議

2019-04-13 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕天主教神職人員性醜聞案件近年來連爆，羅馬天主教榮譽教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）投稿德國期刊時，將教會的性醜聞歸咎於1960年代民權解放運動中的性解放思潮，言論遭到部分神學家及社會輿論批評。有評論質疑，本篤十六世擔任教宗長達24年，卻沒有提及他擔任教宗期間有何作為。

根據外媒報，本篤十六世投書德國《聖職人員期刊》（Klerusblatt）的文章長達5500字，全文分為3個部分。首先，本篤十六世提出了「更廣泛的社會背景」，批評20世紀60年代是性革命的時代，導致戀童癖變得「允許和適當」，他寫道，「可以說，從1960年到1980年的20年間，以前關於性行為的規範性標準完全崩潰了」。第二部分則討論了這一時期如何引發天主教的道德分裂。他稱，在一些神學院─學校讓人們為神職人員做準備─建立了同性戀集團，其成員「或多或少地公開行事」。最後，本篤十六世說，解決問題的唯一方法是「順從和愛我們的主耶穌基督」。

根據《紐約時報》報導，本篤十六世聲稱性解放運動、兒少性教育與精神崩潰和暴力傾向有關，他表示，「這就是為什麼飛機上不再允許播放性愛影片的原因，因為乘客之間將爆發暴力。」

美國聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）耶穌會神學院社會道德教授盧比歐（Julie Rubio）直批本篤十六世的言論「存在嚴重的缺陷」且「令人不安」。本篤十六世將教廷內部及結構問題歸咎於寬容文化和進步神學，盧比歐為此表示震驚。還有人指出，本篤十六世違反了自己關於「榮譽主教不能以任何方式干涉教會的治理」的承諾。

熟悉梵蒂岡事務的美國記者約書亞（Joshua McElwee）則批評，本篤十六世沒有提到教會結構性地教唆隱瞞性侵事件，也沒有解決他自己極具爭議作了24年梵蒂岡最具權威的教義辦公室負責人的角色問題。

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