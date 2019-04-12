中國又鬧出科學倫理爭議！將人類基因植入猴子大腦...

2019-04-12 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國去年11月公布世界上首批接受基因編輯的嬰兒成功誕生，引起國際社會一片譁然，沒想到還不到半年，中國科學家又挑起倫理爭議，那就是將人類基因植入到猴子大腦之中。

據《CNN》報導，該研究由中國科學院昆明動物研究所主導，還有多所中國大學互相配合，在11隻恆河猴大腦內植入人類的MCPH1基因，該基因是大腦發育和大腦進化的重要標誌。

對猴子行為和生理學的分析表明，與對照組相比，實驗組以更像人類的方式發展，具有更好的短期記憶和更快的反應時間。中國研究員對此表示，此研究還可以為人類大腦發育不良而引起的疾病提供有價值的治療訊息。

中國科學家聲稱，該實驗已通過大學倫理委員會的審查，不僅遵循中國和國際的科學規範，也在國際動物權利的標準之內。不過，許多西方科學家紛紛對此怒斥，科羅拉多大學的遺傳學家希克拉（James Sikela）就說，這是一種非常冒險的行為。

希克拉過去和同事在2010年發表的論文曾指出，若對非人類的靈長類動物進行基因實驗，會讓這些靈長類動物面臨更大的剝削和傷害，在道德上是不可接受的。中國科學家對此反駁，希克拉只不過是個偽善者，對中國研究的批評完全不公正。

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