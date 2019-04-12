大逆轉！南韓禁福島水產進口 WTO改判日本敗訴

2019-04-12 08:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本東北部2011年3月11日發生大地震後，南韓以汙染水的問題為由，對日本福島等八縣水產品實施進口禁令，日本為此向世貿組織（WTO）提起訴訟，並獲判勝訴，不過，南韓不服提出上訴，如今二審裁決大逆轉，WTO取消要求南韓修正措施，改判日本敗訴。

東日本大地震後，南韓以2011年福島核電廠事故為由對日本水產品實施進口禁令，以及採取額外檢查規定，日本認為此舉違反國際貿易規則，2015年向WTO提起訴訟，並獲判勝訴，WTO在報告中認為，南韓禁止進口日本福島等8縣所產水產品是「不正當歧視」，建議也同樣解除對所有日本產食品的追加檢查要求。

南韓不服裁決提出上訴，二審結果11日出爐，WTO爭議解決機構取消要求南韓修正措施的一審裁決，改判日本敗訴，南韓將可繼續維持進口限制。日本方面對此表示，對於自身主張未能被接受表示遺憾，並表示未來將以裁決為基礎，與南韓持續協議，希望爭取解除進口管制。

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