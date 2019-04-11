澳研究：男人毛髮愈長 「睪丸」可能愈小

2019-04-11 15:43

〔編譯陳正健／編譯報導〕許多男生都對禿頭感到自悲，但澳洲西澳大學（UWA）最新研究指出，頭髮及鬍子愈長的男性，可能睪丸愈小，相較臉上無毛的男性而言。

西澳大學針對逾100種「雄性靈長類」的睪丸大小進行調查，包括人類男性。研究顯示，睪丸尺寸因物種而異，動物中睪丸最小的有如胡椒粒，睪丸最大的如同網球。

研究發現，雄性動物為吸引雌性，會發展出兩種策略，一種是長出吸睛的鬃毛和鬍子，另一種是長出較大的睪丸，通常難以兩者兼具。

研究人員解釋，擁有較小睪丸的雄性，傾向花更多精力發展頭髮、鬍子等特徵吸引雌性。根據上述發現推論，擁有長髮及濃密鬍子的人類男性，理論上睪丸較小。

西澳大學靈長動物學家魯特（Cyril Grueter）指出，所有雄性都為繁衍而努力。部份雄性發展出毛髮等「地位徽章」，以炫目外表吸引雌性，讓其他雄性畏懼。其他雄性則以製造更多精子（更大睪丸），以勝過競爭對手。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/