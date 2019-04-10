中國十大黑心職業…醫生、老鴇、教師都上榜！

2019-04-10 13:35

〔國際中心／綜合報導〕中國自2018年1月發起「掃黑除惡專項鬥爭」，為期3年。一年多以來，從一線城市到鄉鎮街頭，「掃黑除惡」的標語屢屢見諸中國各地。蘇州市相城區渭塘鎮近日發布的2019掃黑除惡宣傳冊，竟然將醫生列為中國十大黑心企業（註：應為「職業」）之首，引起極大爭議，醫護人員更是群起聲討，最後相關官員遭到免職，以息眾怒。

這本掃黑除惡宣傳冊中，十個黑心職業依次是醫生、丐頭（乞丐頭子，操縱乞丐乞討的人）、菜市場商販、建築包工、媽咪（老鴇）、「線人」（指向監管部門打小報告舉報人民群眾以獲得罰款分成的人）、導遊、演藝人員、記者及教師。

其中最具爭議的就是醫生、記者和教師，因為這三者的稱號分別是「白衣天使（在中國最早指護士，現在也包括醫生）」、「無冕之王」和「人類靈魂的工程師」。

關於醫生被列為十惡之首，宣傳冊指出，中國時至今天，「不收紅包的醫生可能有，不亂開處方的醫生肯定沒有，因為如果這樣他就幹不了這行」，形容醫生是全國範圍將收費項目細化到「最最最極端的行業」，是一個收錢最不講良心的行業，「沒死的人往死裡收，死了的人收得他恨不得活過來。」

眼見輿情反應不佳，當地官方回應稱，已通知召回宣傳冊，向社會公眾道歉。渭塘鎮黨委副書記等人被免職。

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