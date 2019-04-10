邵子平領中國身分證被除台灣籍 國台辦氣撲撲跳腳回應了！

2019-04-10 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕82歲旅美法學專家邵子平因領有中國身分證，移民署依規定通知戶政機關註銷他的台灣戶籍，邵批此舉讓他不能領健保、退休金，應享有的選舉權、罷免權等都沒了，並揚言提告。國台辦發言人馬曉光今上午也做出回應。

記者在例行記者會上，詢問馬曉光對邵因領有中國身分證被台灣官方註銷戶籍一事的看法。馬說，他們有注意到相關報導，並稱近年來兩岸人民交流往來日漸密切，直指執政黨「不僅抱殘守缺，而且變本加厲」，不斷設置障礙，在涉及兩岸人民利益間「挖壕、築牆、斷路」，嚴重傷害台灣民眾利益。

不過，移民署早在週一（8日）就曾表示，註銷戶籍行徑符合規定，邵若不服，可依法提起行政救濟；如果想恢復須先註銷中國戶籍再申請。另外，行政院長蘇貞昌昨（9日）也直言，既然要放棄台灣，選擇當中國人，還忘想台灣健保福利、退休金，「門都沒有」。

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