瞬間殲敵！ 美軍裝甲車將配備無人機與雷射武器

2019-04-09 15:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國軍事新聞網《權威戰士》（Warrior Maven）日前報導，美軍正在開發配備雷射武器和無人機的史崔克裝甲車（Stryker vehicle），利用隱形雷射自動瞄準、追蹤目標，並使目標癱瘓，集偵察和攻擊能力於一身，並把從偵察到攻擊之間的時間縮短到幾秒之內，將是改變未來戰術的新武器，也是提升美軍未來地面戰鬥能力的一環。

美國政府希望打造「速戰速決」的先進作戰利器。在模擬測試中，裝甲車配備的無人機從砲塔起飛，出去偵察敵軍目標，發現目標後，再利用影像數據訊號協同導彈和雷射光一起攻擊目標，不但成功追蹤和擊落敵方的無人機，還能干擾和阻斷無人機之間的信號通訊。

開發這套系統的「通用動力地面系統公司」（General Dynamics Land Systems）業務發展經理佩克（Michael Peck）說：「在接近目標之前導彈就可以發射了，這是感應器和殺手武器一體的系統。」

美國國會研究處（Congressional Research Service）2月的報告稱：「（定向能量）武器有改變戰事本質的潛力。」報告還說，這種雷射系統「既是感應器又是武器，因此將『偵察到射擊』之間的時間縮短到幾秒」。「這意味著將來美軍武器系統可在敵方作出任何反應前啟動多種武器攻擊一個目標。」

通用動力地面系統公司表示，該系統還適用於在人口密集的區域找出混在平民區的恐怖份子，加以攔截威嚇，或向電力驅動的敵方陣型發動攻擊。目前這個系統還在測試階段，還需要幾年時間才可正式服役。

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