台生遞萬人連署書 駁倫敦政經學院校方決議

2019-04-09 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕倫敦政經學院（LSE）校方決定將請藝術家把台灣塗上和中國一樣的顏色，引發學生抗議。據發起連署的粉專「倫敦講臺」統計，已有1萬多人響應，呼籲校方收回決議，學生代表也將在下午遞交萬人連署書。

粉專「倫敦講臺」連署書說明表示，LSE校方3日召集中國與台灣留學生召開會議後，決議將請藝術家把台灣塗上和中國一樣的顏色。雖然在台灣學生代表的爭取下，校方表示將有可能在「反轉的世界」前面擺示說明牌，說明有些地方仍有主權、領土爭議，也可能舉辦活動，讓大家可以貼便利貼在球上表達看法。但是連署書認為，校方的決議，事實上是不承認台灣與中國互不隸屬、互為獨立國家的事實。

據粉專「倫敦講臺」統計，共有1萬400人參與連署，其中約1550人是在英國、或曾在英國工作、求學或生活的台灣人。連署書的訴求如下：身為在英國的台灣人，我們再次呼籲倫敦大學政經學院收回決議、維持該公共藝術品的原貌；我們也要向所有關心自由、民主與人權價值的國家、組織與個人，提出懇切的呼籲，正視中國正在全球各地所進行的違反自由、民主與人權價值的行為；並堅定地與守護自由、民主與人權價值的國家例如台灣結為密切的夥伴關係。LSE學生代表下午將向校方遞交萬人連署信。

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